Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Чете се за: 08:17 мин.

Сблъсъци след финала на Шампионската лига: 7 полицаи пострадаха при масови арести

сблъсъци финала шампионската лига полицаи пострадаха масови арести
Над 400 арестувани и поне 7 пострадали полицаи - това е равносметката след бурната радост последвана от сблъсъци на футболни фенове с полицията във Франция, които последваха победата на Пари Сен Жермен над Арсенал във финала на Шампионската лига снощи. Мачът се игра на "Пушкаш Арена" в Будапеща и завърши с 4 на 3 за парижани след дузпи.

Бурна радост след инфарктен финал. 48 хиляди фенове на ПСЖ проследиха мача на огромни екрани на клубния стадион "Парк де Пренс" в Париж. Любимците им играеха на почти 1 500 километра от там, но емоцията на стадиона беше като на истински мач. Още повече, че това е втората поредна победа на ПСЖ в турнира.

Надя Капети:"Фантастично, две години подред, просто невероятно. Миналата година всичко стана доста бързо, но този път чакахме до последната секунда – беше истинско избавление. Чудесно е, щастливи сме, нямам думи да го опиша."

ИбрахимаДиало:"Искаме три, четири, пет титли ако е възможно. Ще се борим за всички възможни рекорди, вече сме способни на това."

Тържествата след мача започнаха мирно - с фойерверки и осветяване на Айфеловата кула в синьо, бяло и червено. Президентът Еманюел Макрон поздрави отбора с пост в Екс.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Нова звезда блести над Париж! Браво на ПСЖ, който накара цяла Европа да мечтае. Франция се гордее."

Но, напълно очаквано, ситуацията бързо ескалира. Бомбички и сигнални ракети полетяха към полицията. Подпалени бяха велосипеди и автомобили. На много места се стигна до сблъсъци със силите на реда и употребата на сълзотворен газ за разпръскване на тълпите. Но това не помрачи радостта от спечелването на титлата.

Ребека: "Преди мача бях притеснена, защитата на Арсенал е най-добрата, но и атаката на ПСЖ е най-добрата. Знаехме, че ще бъде страхотен мач. И наистина беше. Стигна се до дузпи. И накрая успяхме."

Майк: "Много труден мач през цялото първо полувреме. Второто полувреме беше по-добро, но най-важното е, че спечелихме и взехме втората звезда."

Победата миналата година също беше последвана от размирици с две жертви и над 200 ранени и тази година властите ангажираха над 8 хиляди полицаи само в Париж. Празненствата продължават днес следобед, когато се очаква до 100 хиляди души да се съберат за парада на победата в близост до Айфеловата кула.

