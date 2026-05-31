Мексико надви Австралия в Пасадена

Мексико победи Австралия с 1:0 в приятелски мач, част от подготовката за Световното първенство по футбол, на което мексиканците са съорганизатори заедно със САЩ и Мексико.

Йохан Васкес отбеляза единствения гол в 28-ата минута на мача, игран на стадион Роуз Боул в Пасадена, Калифорния.

Мексико ще играе срещу Сърбия в последния си приятелски мач на 5 юни, преди да излезе в двубоя на откриването на Световното първенство срещу Южна Африка на 12 юни.

Република Корея и Чехия са другите отбори в Група А.

Австралия ще играе срещу Швейцария в приятелски мач на 6 юни. На Световното първенство през 2026 г. Австралия ще играе срещу САЩ, Турция и Парагвай в Група D.

Република Корея победи Тринидад и Тобаго с 5:0 в приятелски мач. По два гола отбелязаха Хюн-мин Сон и Хе-сон Че, а един добави Хий-чан Хван.

В други контроли Еквадор победи Саудитска Арабия с 2:1, а Нигерия се наложи над Ямайка с 3:0.