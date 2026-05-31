След победата на ПСЖ: Над 400 арестувани футболни фенове в Париж

Над 400 арестувани - това е равносметката след снощните сблъсъци на футболни фенове с полицията след победата на "Пари Сен Жермен" във финала на Шампионската лига срещу "Арсенал". Мачът, който се игра на унгарската "Пушкаш Арена" в Будапеща, завърши с 4:3 за парижани след дузпи.
Тържествата след мача във френската столица започнаха мирно, но ситуацията бързо ескалира. Жандармерията използва сълзотворен газ, за да овладее безредиците в центъра на Париж. Фенове изстреляха бомбички и сигнали ракети, при което са пострадали 7 полицейски служители. Нарушено беше движението на градския транспорт.
Това е втората поредна победа в Шампионска лига за ПСЖ. Миналата година празненствата също завършиха с размирици. Имаше двама загинали и над 200 ранени.
Майк: "Много труден мач през цялото първо полувреме. Второто полувреме беше по-добро, но най-важното е, че спечелихме и взехме втората звезда."
Ребека: "Преди мача бях притеснена, защитата на Арсенал е най-добрата, но и атаката на ПСЖ е най-добрата. Знаехме, че ще бъде страхотен мач. И наистина беше. Стигна се до дузпи. И накрая успяхме."