След победата на ПСЖ: Над 400 арестувани футболни фенове в Париж

Над 400 арестувани - това е равносметката след снощните сблъсъци на футболни фенове с полицията след победата на "Пари Сен Жермен" във финала на Шампионската лига срещу "Арсенал". Мачът, който се игра на унгарската "Пушкаш Арена" в Будапеща, завърши с 4:3 за парижани след дузпи.



Тържествата след мача във френската столица започнаха мирно, но ситуацията бързо ескалира. Жандармерията използва сълзотворен газ, за да овладее безредиците в центъра на Париж. Фенове изстреляха бомбички и сигнали ракети, при което са пострадали 7 полицейски служители. Нарушено беше движението на градския транспорт.

Това е втората поредна победа в Шампионска лига за ПСЖ. Миналата година празненствата също завършиха с размирици. Имаше двама загинали и над 200 ранени.