Слънчево сутрин и с валежи, гръмотевици и градушки следобед

До около обяд в голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, в следобедните часове ще е купесто-дъждовна и на много места, главно в планинските и в източните райони, се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 26° и 31°, по Черноморието - между 23° и 26°, в София - около 28°.

И по Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще е значителна и на много места ще превали и ще прегърми. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 18° - 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планинските масиви в Западна България още преди обяд облачността ще се увеличи, а през деня ще се заоблачава и в масивите от Централна и Източна България. На много места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще продължи да духа умерен, по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 11°.

В началото на юни сутрин в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Очакват се и градушки.

Вятърът ще е слаб и умерен, в понеделник от запад-северозапад, през следващите дни - най-често от югоизток. Дневните температури ще бъдат от 22° - 24° до 29° - 31°.