Срещу насилието над животни: Българска фондация разкри случай на садизъм в Бразилия

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:05 мин.
Протести срещу насилието над животните и искане за работеща зоополиция ще се проведат в София и някои от големите градове на страната днес. Защитници на животните предупреждават, че престъпленията стават все по-чести, а хората, които ги извършват – все по-млади.

Българското сдружение „КАЖИ“, което разобличи случаите на садизъм от Перник и Свищов, помогна за разкриването на подобен случай и в Бразилия.

Притеснителната статистика сочи, че намалява възрастта и се увеличава броят на случаите на жестокост и садизъм към животните. И това е световен проблем.

Петя Алтимирска, председател на фондация „КАЖИ“: „Прехвърля се върху всички по-млади аудитории, все повече тийнейджъри. Хората в млада възраст започват да извършват подобни престъпления.“

Благодарение на съвместните усилия на българската фондация „КАЖИ“ и бразилска организация за защита на животните, Даяна Алмейда е арестувана на 28 май в Сао Пауло. Според разследването тя е снимала и продавала видеоклипове в социалните мрежи с изтезания над животни.

Петя Алтимирска, председател на фондация „КАЖИ“: „Изтезаване на животни до смърт, множество животни, множество клипове, продължавали с години. Тези видеа се продават в различни цифрови канали, които достигат до много хора.“

Това е второто им успешно разследване в Бразилия на фона на тревожен ръст на онлайн престъпленията, свързани с насилие над животни.

Петя Алтимирска, председател на фондация „КАЖИ“: "Вече се свързват с изключително насилие срещу хора, противообществени прояви, сексуално и порнографско съдържание.“

Затова от организацията настояват за спешни законодателни промени, които да обхващат всички животни, а не само домашните и бездомните.

