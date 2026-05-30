Десетки хиляди в Анкара подкрепиха отстранения от съда лидер на най-голямата опозиционна партия в страната

Десетки хиляди се събраха на митинг в Анкара в подкрепа на отстранения от съда лидер на най-голямата опозиционна партия в страната.

Йозгюр Йозел поиска нов партиен конгрес, след като апелативен съд в Анкара прекрати неговото председателство на Народнорепубликанската партия.

Опозиционният лидер нарече съдебното решение „политически мотивирано“ и обяви пред събралото се множество в "Гювен парк", че е на правилната страна на историята.

Решението на съда е в процес на обжалване пред Върховния касационен съд и предизвика редица протести в подкрепа на отстраненото ръководство. В митинга участваше и кметът на Анкара Мансур Яваш. Шествието протече мирно при засилено полицейско присъствие.