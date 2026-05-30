На 100 евро се увеличава глобата за нередовни пътници в градския транспорт в Солун и Атина

От днес в Гърция се увеличава размера на глобата за нередовните пътници в градския транспорт в Атина и Солун, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Пътниците, които се возят без валиден или с билет, който не са валидирани, могат да бъдат глобени със 100 евро.

Нарушителите ще могат да намалят глобата си до 50 евро, ако в рамките на десет дни си закупят карта за неограничено ползване на градския транспорт за поне 30 дни.

До момента глобата беше 72 евро като имаше възможност санкцията да бъде намалена до 30 евро