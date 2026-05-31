Виктор Уембаняма обра овациите с MVP на финалите на Запад в НБА (ВИДЕО)

Френският гигант бе в основата на Сан Антонио за място на финалите отвъд океана.

Виктор Уембаняма не пропусна да увенчае своето представяне за Сан Антонио Спърс, който си осигури място в спора за титлата в НБА. „Шпорите“ се наложиха над Оклахома Сити със 111:103 в решаващия седми мач насред „Пейком Сентър“, за да спечелят финала на Западната конференция с 4:3 победи. Французинът блесна с пълна сила и заслужи приза за MVP на финалите на Запад, който носи името на легендата Меджик Джонсън.

Центърът стигна до наградата, получавайки всичките 9 гласа на медиите. За 22-годишния баскетбол това е първи подобен приз в неговата кариера, както и първи финал отвъд океана. Новото лице на в историята на Спърс се превърна в кошмар за защитата на „гръмотевиците“, които бяха свалени от трона в най-силното първенство на света. 224-сантиметровият гигант е петият носител на наградата след Стеф Къри, Никола Йокич, Лука Дончич и Шей Гилджъс-Аекзандър.

Уембаняма остави срещу името си средни показатели от 27.3 точки, 10.9 борби и 3.1 асистенции за 7 мача с екипа на Сан Антонио във финалната серия на Запад.

#Плейофи на НБА 2026 #Виктор Уембаняма #Сан Антонио Спърс

