Виктор Уембаняма обра овациите с MVP на финалите на Запад в НБА (ВИДЕО)

Виктор Уембаняма не пропусна да увенчае своето представяне за Сан Антонио Спърс, който си осигури място в спора за титлата в НБА. „Шпорите“ се наложиха над Оклахома Сити със 111:103 в решаващия седми мач насред „Пейком Сентър“, за да спечелят финала на Западната конференция с 4:3 победи. Французинът блесна с пълна сила и заслужи приза за MVP на финалите на Запад, който носи името на легендата Меджик Джонсън.

WESTERN CONFERENCE FINALS MVP pic.twitter.com/ChAPYBAQjd — San Antonio Spurs (@spurs) May 31, 2026

Центърът стигна до наградата, получавайки всичките 9 гласа на медиите. За 22-годишния баскетбол това е първи подобен приз в неговата кариера, както и първи финал отвъд океана. Новото лице на в историята на Спърс се превърна в кошмар за защитата на „гръмотевиците“, които бяха свалени от трона в най-силното първенство на света. 224-сантиметровият гигант е петият носител на наградата след Стеф Къри, Никола Йокич, Лука Дончич и Шей Гилджъс-Аекзандър.

THE 2025-26 WESTERN CONFERENCE FINALS MVP: VICTOR WEMBANYAMA



He receives the Earvin "Magic" Johnson Trophy! pic.twitter.com/gKzsnX5ICV — NBA (@NBA) May 31, 2026

Уембаняма остави срещу името си средни показатели от 27.3 точки, 10.9 борби и 3.1 асистенции за 7 мача с екипа на Сан Антонио във финалната серия на Запад.