Силен Везенков даде тон на Олимпиакос за финал в Гърция

Александър Везенков загатна за своите възможности и даде тон на Олимпиакос да си осигури място на финала в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници поставиха на колене АЕК Атина при визитата си след 95:68 във втората полуфинална среща.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година започна сред титулярите и не разочарова. Българският национал поведе колоната на реализаторите за "червено-белите" и не бе далече от мисълта за дабъл-дабъл. Крилото финишира с 15 точки, 7 борби и 1 асистенция за 24 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 3/5 от средна дистанция, 2/5 зад дъгата и 3/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин селекцията на Йоргос Барцокас сложи край на серията с 2:0 победи, а тимът от Пирея си осигури място на финала в елита на южната ни съседка за четвърти пореден и общо 25-и път в своята история. На финала Везенков и компания ще срещнат своя кръвен враг - Панатинайкос, който елиминира ПАОК във втория кръг след 2:0 успеха.

Гостите не се забавиха със солидното начало и за отрицателно време авансът им придоби двуцифрени изражения, за се откъснат с 10 точки в края на дебютния период. Колебанията в редиците на „червено-белите“ почти липсваха и във втората част, за да се приберат в съблекалнята при 44:30.

Тимът от Пирея продължи в същия дух и на старта на второто полувреме, за да си издействат аванс от 20 точки след 30 минути игра. В заключителната четвърт трудно можеше да става дума за промяна на статуквото и остатъка от мача бе само за протокола.

Донта Хол се отчете с 16 точки и 10 борби за действащите шампиони на Гърция. Франк Нтиликина наниза 13 точки, Алек Питърс приключи с 11, Томас Уолкъп (5 асистенции) и Монте Морис (5 завършващи подавания) добавиха по 10.