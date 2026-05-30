БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България е европейски отборен шампион в художествената...
Чете се за: 03:07 мин.
Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че...
Чете се за: 01:07 мин.
Стилияна Николова донесе нова радост на България със...
Чете се за: 01:47 мин.
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Силен Везенков даде тон на Олимпиакос за финал в Гърция

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Българският национал над всички за "червено-белите", кооито преодоляха с лекота полифиналите в елита на южната ни съседка.

Силен Везенков даде тон на Олимпиакос за финал в Гърция
Снимка: Olympiacos B.C./X
Слушай новината

Александър Везенков загатна за своите възможности и даде тон на Олимпиакос да си осигури място на финала в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници поставиха на колене АЕК Атина при визитата си след 95:68 във втората полуфинална среща.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година започна сред титулярите и не разочарова. Българският национал поведе колоната на реализаторите за "червено-белите" и не бе далече от мисълта за дабъл-дабъл. Крилото финишира с 15 точки, 7 борби и 1 асистенция за 24 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 3/5 от средна дистанция, 2/5 зад дъгата и 3/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин селекцията на Йоргос Барцокас сложи край на серията с 2:0 победи, а тимът от Пирея си осигури място на финала в елита на южната ни съседка за четвърти пореден и общо 25-и път в своята история. На финала Везенков и компания ще срещнат своя кръвен враг - Панатинайкос, който елиминира ПАОК във втория кръг след 2:0 успеха.

Гостите не се забавиха със солидното начало и за отрицателно време авансът им придоби двуцифрени изражения, за се откъснат с 10 точки в края на дебютния период. Колебанията в редиците на „червено-белите“ почти липсваха и във втората част, за да се приберат в съблекалнята при 44:30.

Тимът от Пирея продължи в същия дух и на старта на второто полувреме, за да си издействат аванс от 20 точки след 30 минути игра. В заключителната четвърт трудно можеше да става дума за промяна на статуквото и остатъка от мача бе само за протокола.

Донта Хол се отчете с 16 точки и 10 борби за действащите шампиони на Гърция. Франк Нтиликина наниза 13 точки, Алек Питърс приключи с 11, Томас Уолкъп (5 асистенции) и Монте Морис (5 завършващи подавания) добавиха по 10.

#БК АЕК Атина #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Гледайте финалите на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна
2
Гледайте финалите на европейското първенство по художествена...
НА ЖИВО: ПСЖ - Арсенал, 1:1
3
НА ЖИВО: ПСЖ - Арсенал, 1:1
Водолази от цялата страна почистват морското дъно край остров Света Анастасия
4
Водолази от цялата страна почистват морското дъно край остров Света...
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
5
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
6
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
5
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...

Още от: Баскетбол

Локомотив сложи спирачки на Балкан и остана в играта за титлата
Локомотив сложи спирачки на Балкан и остана в играта за титлата
Саша Везенков-старши за началото на сина си: Треньорът го вкара с шут и оттам всичко тръгна Саша Везенков-старши за началото на сина си: Треньорът го вкара с шут и оттам всичко тръгна
Чете се за: 01:20 мин.
Виктор Уембаняма изведе Сан Антонио до решителен седми мач срещу Оклахома Виктор Уембаняма изведе Сан Антонио до решителен седми мач срещу Оклахома
Чете се за: 01:12 мин.
Везенков и Олимпиакос не трепнаха на старта на полуфиналите в Гърция (ВИДЕО) Везенков и Олимпиакос не трепнаха на старта на полуфиналите в Гърция (ВИДЕО)
Чете се за: 02:55 мин.
Панатинайкос дезинфекцира залата си след успеха на Александър Везенков в „ОАКА“ Панатинайкос дезинфекцира залата си след успеха на Александър Везенков в „ОАКА“
Чете се за: 01:45 мин.
Балкан възкръсна в спиращ дъха трилър с Локомотив и докосва титлата Балкан възкръсна в спиращ дъха трилър с Локомотив и докосва титлата
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че окончателно съм изваден от списъка на Държавния департамент на САЩ
Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че окончателно съм...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Атанас Атанасов, председател на НСИ: Страната ни може да избегне процедурата по свръхдефицит Атанас Атанасов, председател на НСИ: Страната ни може да избегне процедурата по свръхдефицит
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
След новините: За осиротелите класни стаи, оглушителната тишина и надеждата за образование След новините: За осиротелите класни стаи, оглушителната тишина и надеждата за образование
Чете се за: 16:25 мин.
Общество
Все още няма окончателно решение за примирие между Вашингтон и Техеран Все още няма окончателно решение за примирие между Вашингтон и Техеран
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
В Благоевград беше разбита схема за пласиране и търговия на дребно...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Финанси под мониторинг: Как Франция се справя със свръхдефицита в...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Незаконният град край Варна: Освободиха задържаните служители на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ