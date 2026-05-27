Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Оклахома е на победа от нов финал в НБА

Шай Гилджъс-Александър поведе шампионите с 32 точки в петия сблъсък срещу Сан Антонио във финала на Запад.

Оклахома Сити Тъндър - Сан Антонио Спърс
Снимка: БГНЕС
Шай Гилджъс-Александър реализира 32 точки и поведе Оклахома Сити Тъндър към победа със 127:114 над Сан Антонио Спърс в петия мач от финалната серия в Западната конференция на НБА. Така тимът е само на успех от второ поредно участие във Финалите на лигата.

Оклахома вече води с 3:2 победи в серията, а шестият двубой ще се играе в четвъртък в Сан Антонио.

Старши треньорът на домакините Марк Дейно направи промяна в стартовата петица заради отсъствието на контузените Джейлън Уилямс и Аджай Мичъл. Вместо Кейсон Уолъс, който започна предишния мач, този път титуляр бе Джаред Маккейн. Новакът стартира колебливо и отбеляза само две точки през първото полувреме, но след почивката избухна с 18.

Гилджъс-Александър не бе особено точен от игра – 7 от 19 стрелби, но компенсира с почти безгрешно изпълнение от наказателната линия, където реализира 16 от 17 опита. Алекс Карузо също имаше ключов принос с 22 точки от пейката, а резервите на Тъндър надвиха тези на Спърс с 40:33 точки.

За гостите най-резултатен беше Стефон Касъл с 24 точки, а Джулиан Шампани добави 22. Виктор Уембаняма приключи с 20 точки и 6 борби, но имаше трудности в стрелбата и завърши едва с 4 успешни опита от 15.

#Плейофи на НБА 2026 #Шей Гилджъс-Александър #Виктор Уембеняма #Оклахома Сити Тъндър #Сан Антонио Спърс

