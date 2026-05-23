Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Оклахома Сити Тъндър спечели гостуването си на Сан Антонио Спърс и поведе с 2-1 победи във финала на Запад

"Шпорите" водени от френската си звезда Виктор Уембаняма допуснаха обрат и загубиха със 108:123

Оклахома Сити Тъндър поведе на Сан Антонио Спърс с 2-1 победи във финала на Западната конференция на НБА. "Шпорите" водени от френската звезда Виктор Уембаняма допуснаха обрат и загубиха със 108:123 у дома. След като демонстрираха отлично темпо и солидна защита в първите минути, което им донесе аванс от 15-0, те не успяха да удържат енергията на гостите и отстъпиха при първото си домакинство в серията.

Въпреки че бяха без Джейлън Уилямс, "светкавиците" не се паникьосаха от силното начало и изоставаха само с 26:31 в края на първата четвърт. Гостите от Оклахома начело с двукратния посител на приза MVP Шай Гилджъс-Александър, показаха защо са шампиони и успяха да парират опитите на "шпорите" да измъкнат успеха на свой терен.

Виктор Уембаняма завърши с 26 точки, но със само 4 борби, 3 асистенции и 2 чадъра.

„Чувствам, че се боря да направя съотборниците си по-добри. Трябва да улесня нещата за тях, да взема повече борби, да им помогна в защитата малко повече, за да освободя съотборниците си“, коментира 22-годишният французин след това.

Де'Аарън Фокс, който приключи със само 15 точки, напусна терена през третата четвърт след физически контакт с Лу Дорт. Звездният гард се завърна в последната част, но не направи нещо повече за своя тим.

След като си върнаха аванса на полувремето (51:58), защитаващите титлата шампиони диктуваха темпото в хаотичната трета четвърт, белязана от 20 нарушения (от общо 53) и 33 опита за изпълнение на наказателни удари (от 66).

Уембаняма се опита да намали разликата, но Оклахома винаги намираха отговор, благодарение най-вече на Шай Гилджъс-Александър, който приключи мача с 26 точки и 12 асистенции. Двукратният носител на приза MVP отбеляза забележителните 12 точки от линията за наказателни удари, което накара треньорът на Сан Антонио Мич Джонсън да заяви:

„Половината от тези нарушения се дължат на липсата ни на дисциплина.“

Така сблъсъкът между двата най-добри отбора на Запад се обърна в полза на Оклахома Сити Тъндър, който се стреми към втора поредна титла, срещу младия отбор на Сан Антонио Спърс, чиито играчи участват в плейофите за първи път, включичително и звездата им Уембаняма.

„Те играят здраво, имат много повече опит. Всички ние трябва да подобрим играта си, трябва да намерим отговори“, заключи французинът преди мач номер 4 в неделя, който отново ще се играе на техен терен в Тексас.

#Плейофи на НБА 2026 #Виктор Уембаняма #Оклахома Сити Тъндър #Сан Антонио Спърс

