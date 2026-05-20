Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Плейофите в НБА чупят рекорди по гледаемост

Интересът към елиминациите е най-висок от 1997 година насам

Снимка: AP Photo
Тазгодишните плейофи в НБА се радват на изключително висок зрителски интерес, като отбелязват най-добрите показатели за последните близо три десетилетия, съобщава агенция Ройтерс.

Средната аудитория на мачовете от първите два кръга достига 4,5 милиона зрители в различните платформи - ABC, ESPN, NBC/Peacock и Amazon Prime Video. Това е най-високата гледаемост от 1997 година, когато Чикаго Булс с Майкъл Джордан печелят една от емблематичните си титли.

Особено впечатляващи са данните за седмия мач от полуфиналите в Източната конференция между Кливланд Кавалиърс и Детройт Пистънс, който е бил наблюдаван от средно 6,53 милиона зрители. Това представлява увеличение с 3% спрямо аналогичен двубой от миналата година.

В момента плейофите навлизат в решителната си фаза с финалите на двете конференции. На Запад Сан Антонио Спърс продължава серията си срещу Оклахома Сити Тъндър, докато на Изток Ню Йорк Никс води срещу Кливланд и отново ще бъде домакин във втория мач от серията.

Повишеният интерес потвърждава възходящата тенденция в популярността на лигата и подчертава значението на плейофната фаза като най-атрактивната част от сезона.

#Плейофи на НБА 2026

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
Български гражданин и две румънки се издирват след срутването на сграда в Източна Германия
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на квалификациите на „Ролан Гарос“
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха BANGARANGA PARTY
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
Ню Йорк Никс пречупи Кливланд след драматичен обрат и продължение
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си" от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес"
