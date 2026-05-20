Плейофите в НБА чупят рекорди по гледаемост

Тазгодишните плейофи в НБА се радват на изключително висок зрителски интерес, като отбелязват най-добрите показатели за последните близо три десетилетия, съобщава агенция Ройтерс.

Средната аудитория на мачовете от първите два кръга достига 4,5 милиона зрители в различните платформи - ABC, ESPN, NBC/Peacock и Amazon Prime Video. Това е най-високата гледаемост от 1997 година, когато Чикаго Булс с Майкъл Джордан печелят една от емблематичните си титли.

Особено впечатляващи са данните за седмия мач от полуфиналите в Източната конференция между Кливланд Кавалиърс и Детройт Пистънс, който е бил наблюдаван от средно 6,53 милиона зрители. Това представлява увеличение с 3% спрямо аналогичен двубой от миналата година.

В момента плейофите навлизат в решителната си фаза с финалите на двете конференции. На Запад Сан Антонио Спърс продължава серията си срещу Оклахома Сити Тъндър, докато на Изток Ню Йорк Никс води срещу Кливланд и отново ще бъде домакин във втория мач от серията.

Повишеният интерес потвърждава възходящата тенденция в популярността на лигата и подчертава значението на плейофната фаза като най-атрактивната част от сезона.