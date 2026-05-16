Детройт Пистънс изравни серията с Кливланд Кавалиърс, Сан Антонио Спърс е на финал на Запад

Решителен седми мач ще определи финалиста на Изток, докато Спърс елиминираха Минесота Тимбъруулвс и чакат шампиона Оклахома Сити Тъндър

Детройт Пистънс удължи полуфиналната серия в Източната конференция на НБА, след като победи Кливланд Кавалиърс със 115:94 като гост и изравни резултата до 3:3 победи. Така двата тима ще решат всичко в седми мач, който ще се играе на 18 май в Детройт.

В основата на успеха за Пистънс беше Кейд Кънингам, който завърши с 21 точки и 8 асистенции. Силен принос дадоха още Джейлън Дюрен с 15 точки и 11 борби, както и Пол Рийд със 17 точки. Детройт се възползва максимално от грешките на съперника, реализирайки 28 точки след 20 загубени топки на Кливланд.

За домакините Джеймс Хардън отбеляза 23 точки, но допусна и 8 грешки, а Донован Мичъл и Евън Мобли приключиха с по 18 точки. Кавалиърс загубиха у дома за първи път в настоящите плейофи.

В Западната конференция Сан Антонио Спърс сложи край на серията срещу Минесота Тимбъруулвс след убедителен успех със 139:109 като гост и общ резултат 4:2 победи.

Стефон Касъл беше най-резултатен за победителите с 32 точки и 11 борби, а Виктор Уембаняма добави 19 точки, 6 борби и 3 чадъра. Де'Арън Фокс също се отличи с 21 точки и 9 асистенции.

За Минесота Антъни Едуардс реализира 24 точки, но с ниска успеваемост при стрелбата, което се оказа решаващо.

С този успех Спърс си осигури място във финала на Западната конференция, където ще се изправи срещу действащия шампион Оклахома Сити Тъндър. Серията започва на 19 май.

