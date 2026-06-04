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Ню Йорк Никс поведе във финалната серия след впечатляващ обрат срещу Сан Антонио Спърс

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Големият герой за гостите бе Джейлън Брънсън, който завърши с 30 точки, като 13 от тях реализира в последната четвърт.

Ню Йорк Никс
Снимка: БГНЕС
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Отборът на Ню Йорк Никс стартира с победа финалите в НБА, след като надви Сан Антонио Спърс със 105:95 в първия мач от серията и поведе с 1:0 успеха.

Големият герой за гостите бе Джейлън Брънсън, който завърши с 30 точки, като 13 от тях реализира в последната четвърт. Карл-Антъни Таунс допринесе с 18 точки и 12 борби, а Никс записаха своята 12-а поредна победа в плейофите – постижение, изравняващо втория най-дълъг победен ход в историята на елиминациите в лигата.

Тимът от Ню Йорк, който играе първи финал в НБА от 1999 година насам, навакса пасив от 14 точки през третата четвърт и завърши двубоя със серия от 11 безответни точки. О Джи Ануноби също имаше ключова роля с 17 точки, 12 от които дойдоха в последния период. Никс не допуснаха нито една грешка в заключителната част на срещата.

За Сан Антонио Виктор Уембаняма записа 26 точки, 12 борби и 3 чадъра, но стрелбата му бе далеч от обичайното ниво – едва 6 успешни опита от 21. Стефон Касъл добави 17 точки и 8 борби, а Джулиан Шампани и Дилън Харпър завършиха с по 16 точки.

Развръзката настъпи в последните минути. Брънсън даде аванс на Никс при 94:86 малко повече от шест минути преди края, но Уембаняма поведе домакините към серия от 9:0 и Спърс обърнаха до 95:94. Това обаче се оказа последният кош за тексасци в мача. Брънсън реализира тройка за нов обрат, а Микал Бриджис, Ануноби и самият гард на Никс подпечатаха успеха от наказателната линия и със среден изстрел.

На почивката Сан Антонио водеше с 55:48, а в началото на третата част увеличи преднината си до 65:51. Ню Йорк обаче отговори с впечатляваща серия от 20:6 и изравни резултата още преди последната четвърт.

Втората среща от финалната серия, която се играе до четири победи, е в петък вечер.

#Плейофи на НБА 2026 #Джейлън Брънсън #Виктор Уембаняма #Ню Йорк Никс #Сан Антонио Спърс

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