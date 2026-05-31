Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Сан Антонио прати шампиона на НБА във ваканция (ВИДЕО)

"Шпорите" детронираха Оклахома за първи финал отвъд океана след 9-годишна пауза.

Сан Антонио Спърс си проправи път до битката за титлата в НБА за първи път след 9-годишна пауза и общо седми в своята история. Селекцията на Мич Джонсън подчини Оклахома Сити Тъндър със 111:103 в решаващата седма среща от финалите на Западната конференция, изиграна в „Пейком Сентър“. Двата отбора сътвориха мач, изпълнен с множество сери, но „шпорите“ нанесоха своя удар в заключителната четвърт и детронираха действащите шампиони, които само преди един сезон седнаха на трона отвъд океана за първи път.

По този начин тексасци елиминираха състава на Мар Дейно с 4:3 победи и затвърдиха впечатленията, че вече се намират в нова ера, която изглежда обещаваща, имайки предвид с младостта и потенциала, който разполагат. На финалите в най-силното първенство на света Сан Антонио ще има за съперник Ню Йорк Никс, който на финала на Изток се справи с Кливланд Кавалиърс след 4:0 успеха.

Виктор Уембаняма и Стефон Касъл дадоха тон за ранна доминация, както и двуцифрена разлика за гостите в откриващите минути. Макар и усилията, дело на Джаред МакКейн и Шей Гилджъс-Алекзандър, Девин Васел пое щафетата до голяма степен и „шпорите“ си издействаха аванс от 7 точки в края на встъпителния период.

Тексаският тим също докосваше двуцифрените изражения в хода на следващата част. Гилджъс-Алекзандър прие това лично и обратът за домакините изглеждаше като постижима цел. Впоследствие той бе факт, но Ди‘Арън Фокс имаше други намерения и се погрижи Спърс да се оттеглят в съблекалнята при 56:53.

Стартът на второто полувреме премина при поделено надмощие. Джилън Шампени, Васел и Уембаняма демонстрираха какво могат за тима от щата Тексас, докато за Гилджъс-Алекзандър бе човекът-оркестър за „гръмотевиците“. Шампени и Джейлийн Уилямс все по-често излизаха на сцената, като първият помогна на „шпорите“ да си извоюват 3-точков актив след 36 минути игрово време.

Келдън Джонсън и Уембаняма обединиха усилия при откриването на заключителната четвърт, когато двуцифрената разлика за Спърс отново бе факт. Кейсън Уолъс, Алекс Карузо и Гилджъс-Алекзандър предоставиха възможността за нов щурм на Тъндър, но Дилън Харпър, Шампени и Васел дадоха да се разбере, че тексасци няма да допуснат срив и че ще удържат успеха до финалната сирена.

Виктор Уембаняма попадна под светлините на прожекторите със своите 22 точки и 7 борби за Сан Антонио. Джулиън Шампени го последва с 20, 6 овладени под двата ринга топки и 6 успешни шута отвъд дъгата. Стефон Касъл се отчете 16, 6 овладени под двата коша топки и 6 асистенции, Ди‘Арън Фокс регистрира 15 и 5 завършващи подавания. Дилън Харпър приключи с 12 точки и 7 овладени под двата коша топки, Келдън Джонсън и Девин Васъл (6 борби) нанизаха по 11.

Шей Гилджъс-Алекзандър бе познатият лидер за Оклахома, завършвайки с 35 точки и 9 асистенции. Кейсън Уолъс завърши със 17, 7 овладени под двата ринга топки и 5 точни шута зад арката. Алекс Карузо (5 овладени под двата коша топки) и Джаред МакКейн записаха по 12 точки, Джейлийн Уилямс има 11 и 10 борби.

