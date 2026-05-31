Сан Антонио прати шампиона на НБА във ваканция (ВИДЕО)

Сан Антонио Спърс си проправи път до битката за титлата в НБА за първи път след 9-годишна пауза и общо седми в своята история. Селекцията на Мич Джонсън подчини Оклахома Сити Тъндър със 111:103 в решаващата седма среща от финалите на Западната конференция, изиграна в „Пейком Сентър“. Двата отбора сътвориха мач, изпълнен с множество сери, но „шпорите“ нанесоха своя удар в заключителната четвърт и детронираха действащите шампиони, които само преди един сезон седнаха на трона отвъд океана за първи път.

По този начин тексасци елиминираха състава на Мар Дейно с 4:3 победи и затвърдиха впечатленията, че вече се намират в нова ера, която изглежда обещаваща, имайки предвид с младостта и потенциала, който разполагат. На финалите в най-силното първенство на света Сан Антонио ще има за съперник Ню Йорк Никс, който на финала на Изток се справи с Кливланд Кавалиърс след 4:0 успеха.

THE SAN ANTONIO SPURS ARE HEADED TO THEIR FIRST NBA FINALS SINCE 2014



The Spurs win Game 7 on the road to defeat OKC 4-3 in the Western Conference Finals, and advance to the NBA Finals for the 1st time in 12 years.



They will take on the Knicks in a rematch of the 1999 NBA… pic.twitter.com/IRIyTO1kXQ — NBA (@NBA) May 31, 2026

Виктор Уембаняма и Стефон Касъл дадоха тон за ранна доминация, както и двуцифрена разлика за гостите в откриващите минути. Макар и усилията, дело на Джаред МакКейн и Шей Гилджъс-Алекзандър, Девин Васел пое щафетата до голяма степен и „шпорите“ си издействаха аванс от 7 точки в края на встъпителния период.

Pass it to the corner.

Cut towards the basket.

SLAM IT WITH POWER.



Wemby making an impact early in Game 7 pic.twitter.com/QZlDmYn8JL — NBA (@NBA) May 31, 2026

Тексаският тим също докосваше двуцифрените изражения в хода на следващата част. Гилджъс-Алекзандър прие това лично и обратът за домакините изглеждаше като постижима цел. Впоследствие той бе факт, но Ди‘Арън Фокс имаше други намерения и се погрижи Спърс да се оттеглят в съблекалнята при 56:53.

Стартът на второто полувреме премина при поделено надмощие. Джилън Шампени, Васел и Уембаняма демонстрираха какво могат за тима от щата Тексас, докато за Гилджъс-Алекзандър бе човекът-оркестър за „гръмотевиците“. Шампени и Джейлийн Уилямс все по-често излизаха на сцената, като първият помогна на „шпорите“ да си извоюват 3-точков актив след 36 минути игрово време.

IT'S RAINING TRIPLES IN OKC



Keldon Johnson 3.

Keldon Johnson 3.



Spurs with the lead in the first few minutes of Q4! pic.twitter.com/Gj3HfzpdOU — NBA (@NBA) May 31, 2026

Келдън Джонсън и Уембаняма обединиха усилия при откриването на заключителната четвърт, когато двуцифрената разлика за Спърс отново бе факт. Кейсън Уолъс, Алекс Карузо и Гилджъс-Алекзандър предоставиха възможността за нов щурм на Тъндър, но Дилън Харпър, Шампени и Васел дадоха да се разбере, че тексасци няма да допуснат срив и че ще удържат успеха до финалната сирена.

ARE YOU KIDDING ME LUKE KORNET???



WILD CHASEDOWN BLOCK IN TRANSITION



THE TYPE OF PLAYS YOU NEED TO WIN A GAME 7. pic.twitter.com/FP5Z4T0LHw — NBA (@NBA) May 31, 2026

Виктор Уембаняма попадна под светлините на прожекторите със своите 22 точки и 7 борби за Сан Антонио. Джулиън Шампени го последва с 20, 6 овладени под двата ринга топки и 6 успешни шута отвъд дъгата. Стефон Касъл се отчете 16, 6 овладени под двата коша топки и 6 асистенции, Ди‘Арън Фокс регистрира 15 и 5 завършващи подавания. Дилън Харпър приключи с 12 точки и 7 овладени под двата коша топки, Келдън Джонсън и Девин Васъл (6 борби) нанизаха по 11.

Шей Гилджъс-Алекзандър бе познатият лидер за Оклахома, завършвайки с 35 точки и 9 асистенции. Кейсън Уолъс завърши със 17, 7 овладени под двата ринга топки и 5 точни шута зад арката. Алекс Карузо (5 овладени под двата коша топки) и Джаред МакКейн записаха по 12 точки, Джейлийн Уилямс има 11 и 10 борби.