Везенков и Олимпиакос не трепнаха на старта на полуфиналите в Гърция (ВИДЕО)

Българският национал и неговите съотборници отпразнуваха титлата в Евролигата преди началото на мача.

кендрик нън посочи александър везенков mvp сезона евролигата
Слушай новината

Александър Везенков имаше своите моменти и допринесе за успешния старт на Олимпиакос във втория кръг на плейофите в Гърция. Българинът и неговите съотборници сразиха АЕК Атина с 94:77 в първа полуфинална среща, изиграна в Двореца на мира и дружбата.

Както по традиция, Везенков намери място в стартовата петица. Българският национал загатна за своите възможности в нападение, поставяйки името си сред реализаторите. Крилото остави на сметката си 13 точки, 3 борби, 3 асистенции, 2 откраднати топки и 2 чадъра за 20 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 2/3 от средна дистанция, 2/3 отвъд дъгата и 3/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Преди началото на мача се състоя церемония, на която отново бе отпразнувана титлата в Евролигата, спечелена в края на миналата седмица. Тимът от Пирея издигна четвъртия банер от турнира на богатите в своята история.

Селекцията на Йоргос Барцокас поведе с 1:0 победи във втория кръг от елиминациите в южната ни съседка. Вторият мач е планиран за 30 май (събота), когато Везенков и компания ще имат визита на АЕК.

Гостите взеха минимален превес в началните минути, но потенциалът на домакините в офанзивен план взе връх за пълен обрат, както и аванс от 7 точки в края на встъпителния период. „Червено-белите“ не дадоха признаци за даване на заден ход в следващата десетка, стигайки до двуцифрена разлика, а в съблекалнята се прибраха при 46:38.

Макар и опитите на гостите, които дадоха отпор на старта на третата част, тимът от Пирея намери изход и за този щурм, за да си издейства 14-точков актив след 30 минути игра. Действащите шампиони на Евролигата и Гърция подчертаха своята доминация в заключителната четвърт, за да сложат окончателно точка на спора.

Алек Питърс поведе колоната на реализаторите за "червено-белите" със своите 17 точки. Донта Хол се отчете с 13 и 7 борби, Тайлър Дорси и Тайрик Джоунс се разписаха с по 10.

