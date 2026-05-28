Панатинайкос дезинфекцира залата си след успеха на Александър Везенков в „ОАКА“

Ръководството на гръцкия баскетболен гранд Панатинайкос предприе изключително провокативен и символичен ход спрямо вечния си съперник Олимпиакос. Веднага след като тимът на Александър Везенков триумфира с титлата в Евролигата в дома на „зелените“ – зала „ОАКА“, съоръжението беше подложено на пълна дезинфекция.

Действията на Панатинайкос бяха изтълкувани като ясен знак на презрение към празненствата на „червено-белите“. Вместо да признаят спортното превъзходство на съперника, „детелините“ решиха символично да „почистят“ залата от присъствието на шампионите.

Този акт е поредното доказателство за дълбоката и непримирима вражда, която съществува между двата най-успешни клуба в гръцкия баскетбол. Съперничеството им, известно като „Дербито на вечните врагове“, далеч надхвърля пределите на спортната площадка и често е съпътствано от подобни демонстративни жестове.

Олимпиакос, с основен принос на българския национал Александър Везенков, успя да спечели трофея именно в дома на най-големия си опонент. Това направи победата им още по-сладка, а загубата за Панатинайкос – още по-болезнена. Шампионският триумф в „ОАКА“ е сред най-големите унижения, които един от двата гранда може да причини на другия.

Решението за дезинфекция може да се разглежда като опит за психологическо въздействие и демонстрация, че дори и след победата, Олимпиакос не е добре дошъл на територията на „зелените“.