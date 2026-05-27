Балкан възкръсна в спиращ дъха трилър с Локомотив и докосва титлата

Балкан мечтае все по-силно за титлата в НБЛ. Селекцията на Йован Попович мина през драма и оцеля срещу Локомотив Пловдив с 94:89 след продължение във втората финална среща, изиграна в "Арена Ботевград". Мачът предложи множество драматични моменти, но в края на редовното време балканци преодоляха двуцифрен пасив, а в продължението се възползваха от срива на своя съперник, нанасяйки решителен удар срещу състава, воден от Асен Николов.

Двубоят за "зелените" не доигра Алекс Симеонов, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

По този начин тимът от Ботевград пое контрол върху финалната серия и поведе с 2:0, като се нуждае от още една, за да седне отново на трона в българския баскетбо. Дуелът се мести в Пловдив, където на 30 май (събота), когато Локомотив ще домакинства на Балкан.

Смяната на зона с лична защита, съчетана с индивидуалните изпълнения на Кръстомир Михов и Калил Милър, отвориха пътя на гостите към двуцифрена разлика в откриващите минути. Джамари Блекман и Тадж Грийн накараха домакините да забравят за бавното начало, а обратът бе факт, но „черно-белите“ бяха под пара чрез Томислав Минков за аванс от 9 точки в края на встъпителния период.

Присъствието на Георги Кендеров и Милър даде необходимото самочувствие на „смърфовете“ да удържат водачеството. Алекс Симеонов, Константин Тошков и Грийн се превърнаха в катализатори на нов щурм за балканци, които се върнаха към живота. Все пак новакът в шампионата се оттегли в съблекалнята при 47:46.

Интригата се заплете на старта на третата част, изпълнена с честа смени на водачеството. Симеонов, Грийн и Тошков бяха замесени във всичко най-интересно за „зелените“, докато от другата страна Михов и Милър поемаха отговорност в офанзивен план. Именно Михов пое диригентската палка и извоюва на отбора от Пловдив 3-точков актив след 30 минути игра.

Безплодните атаки взеха връх при откриването на заключителната четвърт. Михов и Милър отново се превърнаха в обичайните заподозрени, за да оставят лидерството в пловдивския лагер. Травис МакКонико имаше други планове и почти собственоръчно вдъхнови тима от Ботевград, стопявайки изоставането му само до минус 4 с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника. Отново безрезултатните нападения взеха връх, а един точен наказателен удар свали разликата до 3 точки. Впоследствие МакКонико наниза изключителна тройка през човек, поставяйки равенството на таблото с 2 секунди до края. В ответната атака Милър бе далече от целта и развръзката остана за продължението.

Трилърът се пренесе и в допълнителните 5 минути, в които взимането на надмощие се оказа мираж. Далечен снаряд на Тошков осигури първо водачество на домакините в продължението. Именно той попадна под светлините на прожекторите и в последните 17 секунди с кош плюс фаул. Тошков пропусна наказателни удар, но Грийн овладя борбата в нападение. Последва нарушение срещу Тошков, който този път не трепна от наказателната линия за плюс 4 във финалните 7 секунди и това бе всичко.

Константин Тошков открадна шоуто за Балкан със своите 24 точки. Травис МакКонико остави срещу името си 23 и 5 борби, Тадж Грийн се отчете с 14 и 16 овладени под двата ринга топки. Алекс Симеонов (5 овладени под двата коша топки) и Джамари Блекман (5 борби) се разписаха с по 12 точки.

Калил Милър се отличи за Локомотив с 26 точки и 18 борби. Кръстомир Михов наниза 20 точки, Томислав Минков наниза 15, Дъвъръл Рамзи регистрира 12 и 5 асистенции.