Йован Попович: Без добра защита е невъзможно да се стане шампион

Старши треньорът на Балкан Йован Попович отличи играта в защита на неговите възпитаници при успеха над Локомотив Пловдив.

Ботевградчани поведоха във финалната серия в Националната баскетболна лига с 1:0 победи.

"Днес имахме проблем със стрелбата за три точки. Всички шутове бяха от отворени позиции. Смятам, че когато играч е сам, трябва да стреля за три точки. Ако стреляме за три точки, но не вкараме, трябва да се върнем назад и да играем добре в защита", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Сърбинът се надява, че в мач №2 баскетболистите му отново ще покажат добра защита.

"Всеки мач е важен, когато се играе финал. В четвъртфиналите и полуфиналите постигнахме добри резултати, без ниво една загуба. Във финала първите два мача сме домакини и трябва максимално да използваме това предимство. В сряда трябва да покажем добра защита и да спечелим и втория мач. Не очаквам много промени в следващия мач, защото в края на сезона вече се знае как играят двата отбора. Мислим, че както днес добрата защита ще реши мача. Без добра защита е невъзможно да се спечели финал", допълни специалистът.

