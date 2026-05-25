Теодора Цанева: Очаквах друго развитие на нещата

Теодора Цанева сподели какво не й е достигнало, за да спечели злато на европейското първенство по карате във Франкфурт. Българката отстъпи само пред Ема Сгардели с 1:5 на финала в категория кумите при 50-килограмовите, оставайки със среброто.

Пред БНТ тя заяви, че първоначално е била разочарована, но има и задоволство, тъй като за нея това първо отличие на подобен форум при жените.

„На мен винаги ми е липсвало повече вяра. Бях разочарована, защото винаги се стремя към най-доброто. Очаквах друго развитие на нещата, но съм доволна, тъй като това е моят първи медал на европейско при жените. Когато отмина малко време, горда съм с това, което постигнах“, каза Цанева.

