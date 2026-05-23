Сребро за Теодора Цанева на европейското по карате във Франкфурт

Теодора Цанева спечели сребърен медал на европейското по карате във Франкфурт. На германска земя българката отстъпи пред Ема Сгардели с 1:5 на финала в категория кумите при 50-килограмовите.

Цанева спечели първа точка в двубоя, но след това хърватката й направи две успешни атаки, обърна резултата и взе титлата.

По пътя си до финала възпитаничката на треньорката Бояна Стефанова записа четири поредни победи.

"Успехът за българското карате е изключителен като със спечеления медал България се нареди на 9-то място в класирането от общо 50 държави, които участваха на първенството на Стария континент", написаха от БНФК в социалните мрежи..

Европейската вицешампионка Теодора Цанева се прибира в България утре с редовен полет от Виена, който се очаква да кацне в София около 18:00 часа.