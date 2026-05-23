Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Сребро за Теодора Цанева на европейското по карате във Франкфурт

Българката отстъпи пред хърватка на финала в категория кумите.

Сребро за Теодора Цанева на европейското по карате във Франкфурт
Теодора Цанева спечели сребърен медал на европейското по карате във Франкфурт. На германска земя българката отстъпи пред Ема Сгардели с 1:5 на финала в категория кумите при 50-килограмовите.

Цанева спечели първа точка в двубоя, но след това хърватката й направи две успешни атаки, обърна резултата и взе титлата.

По пътя си до финала възпитаничката на треньорката Бояна Стефанова записа четири поредни победи.

"Успехът за българското карате е изключителен като със спечеления медал България се нареди на 9-то място в класирането от общо 50 държави, които участваха на първенството на Стария континент", написаха от БНФК в социалните мрежи..

Европейската вицешампионка Теодора Цанева се прибира в България утре с редовен полет от Виена, който се очаква да кацне в София около 18:00 часа.

#европейско първенство по карате 2026 г. #Теодора Цанева

Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
