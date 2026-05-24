Финал за Симеон Великов на европейското по борба за момчета в Самоков

Симеон Великов ще спори за европейската титла на първенството на Стария континент по борба за момчета в Самоков.

Младият талант постигна три победи в категория до 41 на свободния стил - над литовеца Лаурас Сенкенич, над гърка Мазманидас, а в полуфиналите тушира и Андрей Дерменджи (Молдова). За златото в неделя Великов ще излезе срещу Елман Исмаилов (Азербайджан).

Други трима родни борци ще спорят на репешажите - Давид Петров (38 кг) срещу испанеца Мануел Гонзалез, Емре Мюмюнов (57 кг) срещу поляка Якуб Миезковски, както и Петро Карлангач (52 кг) срещу арменеца Нарек Далакян.

Срещите започват от 10:30 часа, а веднага след това са финалите, съобщават от БФ Борба.