Джордж Ръсел ще потегли от полпозишън за Голямата награда на Канада

Британецът дадде най-добре време в квалификацията, затвърждавайки отличното си представяне на пистата.

Британецът Джордж Ръсел с болид на Мерцедес ще потегли от полпозишън в неделното състезание за Голямата награда на Канада във Формула 1.

На пистата "Жил Вилньов" Ръсел даде най-добро време в квалификацията 1:12.578 минути, като така затвърди отличното си представяне от началото на уикенда. По-рано днес той спечели спринтовото състезание, след като в петък даде най-добро време в квалификацията и за него.

Както бе и във вчерашния ден, така и днес втори се нареди съотборникът на Ръсел Кими Антонели. Времето на италианеца, който е лидер във временното класиране, бе само с 0.068 секунди по-бавно от това на неговия британски съотборник.

От втора редица ще потеглят болидите на МакЛарън, управлявани от Ландо Норис и Оскар Пиастри. Световният шампион Норис се класира трети на 0.151 секунди зад Ръсел, а Пиастри изостана с малко над две десети от секундата от най-доброто време.

Трети на 0.290 секунди зад Джордж Ръсел е Люис Хамилтън с Ферари. На стартовата редица до седемкратния световен шампион ще застане четирикратният такъв Макс Ферстапен с Ред Бул. Нидерландецът се нареди шести на 0.329 секунди от най-доброто време. Съотборникът на Ферстапен Исак Хаджар и съотборникът на Хамилтън Шарл Льоклер пък ще потеглят от четвърта редица.

Състезанието за Голямата награда на Канада, което е пети кръг за сезона, е в неделя от 23:00 часа българско време.

