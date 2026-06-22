Шок в цените по морето: 9 евро за таратор в Созопол, проверки за завишения в заведенията

10,70 евро – толкова струва рибената супа в заведение на плажа в Созопол, а порция цаца -9 евро. На този фон от Комисията за защита на потребителите започна проверки за коректно обявени цени и нелоялни практики. Наш екип също направи проверки и видя, че разликите се оказват сериозни дори в един и същи курорт.

8 до 13 евро е цената на пицата в обект за бързо хранене. В заведение на самообслужване на къмпинг "Градина" шопската салата е 11 евро, а хлябът – 2,50 евро. В Созопол срещаме Валентина, която избягва заведения.

Валентина: “Заведенията са празни! Цените са 9 евро – какво има в този таратор?! Това е безумие. Ако 4 човека си хапнат по един таратор, това са 36 евро. 70 лева, ако ги обърнем в лева.” “Днес ядохме един дюнер за 8 евро – така, че цените са доста завишени.” Веси: “Всички цени са в пълен шок! Това е нормално, влязохме в евро и това е първото ни лято в евро, което е нормално да има много голямо разминаване между реалността и това, което трябва да бъде.”

Само на няколко минути разстояние други заведения предлагат цяло обедно меню – супа, основно и десерт – за 9,90 евро.

Христо, сервитьор: “Тараторът ни е 3 евро, шопската салата ни е 6,90 евро. Ние сме си запазили цените такива, каквито бяха миналата година.” “10 евро е един коктейл, което за момента е нормално според мен. Все пак искаме някакви клиенти да имаме”, каза управител на плажен бар.

снимки: БНТ

Отиваме на Северното Черноморие, където също има увеличение на цените.

Марин Сотиров, председател на Сдружението на заведенията във Варна: “В сравнение с миналата година средната надценка е около 15–20% според нашите наблюдения. На второ място това са всички суровини и услуги, които се покачиха последната година.”

На фона на големите разлики в цените, туристите продължават да търсят най-доброто съотношение между качество и цена.