Управляващите ще предложат постепенно държавните служители да плащат част от осигуровките си сами

До края на седмицата ще е ясна схемата, по която държавата ще предложи постепенно държавните служители да плащат част от осигуровките си до достигане на съотношението 60 към 40. 40 за сметка на служителите, 60 за сметка на държавата, както е в частният сектор. Те ще получат в замяна увеличение на заплатите си предварително, за да се компенсира изземването на осигуровките. Остава обаче отворен въпроса дали държавните служители ще имат право след като плащат осигуровки като останалите хора, да получават клас прослужено време. Темата коментираха в предаването "Още от деня" депутати от "Прогресивна България" и от "Демократична България".

Държавните служители, военните и работещите в МВР се третират по-различно от работещите в частния сектор, държавата покрива изцяло осигуровките им вече 26 години. До 1999 г. осигуровките са поемани от работодателя и в двата сектора. Сега от правителството обмислят как да намалят разходите на администрацията.

Иван Ангелов, зам.-председател на НС от "Прогресивна България": "Искаме да оптимизираме тяхната дейност и в същото време да не намалим мотивацията им за работа. Така че да не намалим техните доходи, за да бъдат адекватни на икономическата ситуация."

През миналата седмица от "Демократична България" внесоха предложения за поправки в Кодекса за социално осигуряване. С тях постепенно се намалява заплащането на осигуровките от страна на държавата през следващите осем години до достигане на 60 на 40.

Атанас Славов, депутат от ДБ: "Ние предлагаме една скала да започнем от тази година и през следващите няколко години постепенно държавните служители да започнат да си плащат осигуровките. Дали сме много ясен разчет как става това."

снимки: БНТ

Подобни разчети правят и управляващите като мярката ще се прилага още от този бюджет.

Иван Ангелов, зам.-председател на НС от "Прогресивна България": "Все още се водят разговори в министерство на финансите на тази тема и се правят разчети. Когато ги получим ще мога да ви дам повече яснота, в момента не сме получили разчетите от министерството на финансите."

Държавните служители обаче в момента не получават клас прослужено време. Нито една партия не предлага да се върне изплащането на такъв. Мерки за компенсация обаче обмислят от финансовото ведомство.

Иван Ангелов, зам.-председател на НС от "Прогресивна България": "Възможно е да се приложат различни мерки."

Според изчисленията на вносителите на поправките, ползата за бюджета от плащането на осигуровките ще е в бъдеще. В момента тя няма да се отрази положително на фиска, защото ще намали приходите от данъци.