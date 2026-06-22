Философията на пресата и прехода

Нападателно, динамично. Първото нещо, което идва на ум, е интензивността. Тази интензивност винаги надделява над тактиката. Кураж, интензивност. Или отиваш да спечелиш, или изобщо не отиваш. Да играем смел и креативен футбол. Така футболистите на Австрия и Ралф Рангник описват стила на игра на своя национален отбор.

„Е, концепцията за преса и висока преса, съществуваше през 80-те години. Достатъчно е да си спомним за Милан и Ариго Саки. Или дори за Динамо Киев и руския национален отбор. И става съвсем ясно, че най-добрият шанс за отбелязване на гол е веднага, след като си спечелил владението на топката, докато противникът все още се връща към собствената си формация. Така че в рамките на първите от 8 до 10 секунди имате най-голям шанс да отбележите гол“, споделя Рангинк.

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