Европейските професионални лиги също поискаха промяна във ФИФА: Инфантино вече е неприемлив

Натискът върху президента на ФИФА Джани Инфантино продължава да нараства, след като и Асоциацията на европейските професионални футболни лиги постави под съмнение бъдещето му начело на световната футболна централа.

Според президента на организацията Клаудиус Шефер, действията на Инфантино около неуспешния проект за продажба на дял от търговските права на световното първенство правят позицията му "неприемлива“.

Шефер заяви, че подобно решение е било подготвено без знанието дори на Съвета на ФИФА и определи случилото се като сериозен управленски провал.

По думите му проектът е бил насочен единствено към финансови облаги, без да се отчита влиянието върху футбола и натоварения международен календар.

След като ФИФА официално оттегли предложението, критиките срещу Инфантино се засилиха, като УЕФА, КОНКАКАФ и европейските професионални лиги вече открито поставят под въпрос доверието към настоящото ръководство на световната централа.







