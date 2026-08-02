Възрастта няма значение!

Младостта не е порок. Който го може, си го може! Формата е временна, класата - вечна! И всякакви такива поговорки, сентенции, фрази и клишета, които целят да покажат, че възрастта не би трябвало да е от чак толкова съществено значение. Особено когато говорим за спорт и успехите на различни състезатели.

Постоянно се подобряват рекорди - било то за най-млад участник, най-невръстен голмайстор, най-дълголетно присъствие сред елита на световния спорт. Сякаш обществото тръпне, за да разбере новото върхово постижение и дори част от самия спорт вече принадлежи трайно на подобни прояви.

Преди няколко дни Казуйоши Миура отново влезе в полезрението на световните медии. Казвам “отново”, защото подобри собствения си рекорд за ... най-възрастен голмайстор в професионалния футбол в света. Японецът, за когото не е много сигурно, че би попаднал в идеалния отбор на всички времена в Джей Лигата, обезателно ще оглави всякакви класации за непреходно участие и огромен принос към японския футбол. Той вече е на 59 години, което не му попречи да отбележи първия си гол от близо 4 години насам при победата на неговия Фукушима Юнайтед срещу Фурукава със 7:0 в турнира за Купата на Императора. И гарантирам ви - макар в наши дни да е особено лесно да направиш справка и да свериш дадена информация, не можем да открием по-възразстен голмайстор в професионалния футбол в света. Виж, когато прибавим и аматьорските нива, става една идея по-различно, но затова по-долу.

И така - със своите 59 години и 149 дни Миура е на върха в тази странна подредба. След него има достатъчно други примери, които заслужават да бъдат отбелязани. През май 2023 Инъсънт Бенза бележи в първенството на Зимбабве, когато вече е на 51 години 5 дни, но дори неговата несравнима воля за победа не помага на Херенталс Колидж и тимът с ветерана в състава си губи с 1:2 от Хуанге Колиъри. Той може и да е далеч от опита на рекордьора в тази статия Миура, но всъщност може да се гордее, че е най-възрастният голмайстор в елитно ниво на вътрешно първенство, защото все пак мистър Казуйоши бележи в турнир за национална купа. Както ви казах - рекорди да искате!

Англичаните винаги са много докачливи, когато става въпрос за футбол. Все пак - те твърдят, че са “авторите” на тази игра, която обаче упорито отказва да се прибере вкъщи, както разбрахме и това лято. Да не бъдем заядливи. И от Острова има доста какво да ни предложат. Когато е на завидните 49 години и 208 дни Били Мередит вкарва в турнира за Купата на футболната асоциация на Англия за Брайтън, което е скромна утеха, защото “чайките” губят от Манчестър Сити с 1:5. Ако това име не ви говори нищо, не се притеснявайте, този двубой се състои на 23 февруари 1924 година и очевидно показва, че и тогава е имало можещи и неможещи на терена. Точно 4 десетилетия по-късно - през 1964 първият носител на Златната топка - сър Стенли Матюс бележи за Стоук отново в прословутия ФА Къп при равенството 2:2 срещу Суонзи. Тогава един от великите майстори на играта е вече на 49 години и 14 дни.

Да успяваш да поддържаш подобно ниво на професионално равнище си е повече от похвално. Независимо от десетилетието, в което се състезаваш. Виж, при аматьорите сякаш е по-различно. С което не искам ни най-малко да отнема от рекорда на господин Езедин Бахадер, който слага в малкия си джоб дори Миура. През март 2020, когато светът се подготвя за борбата с ковид, Бахадер се подготвя да изпълни дузпа за своя тим - 6-ти октомври в третото ниво на египетската футболна пирамида. Бележи. Според данните и паспорта му - в онзи ден той е на 74 години и 125 дни.

Между другото - не показвайте този материал на Кристиано Роналдо. Световното първенство през 2030 не е чак толкова далеч.