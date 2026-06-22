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Иван Ангелов, "Прогресивна България": Бюджетът ще бъде внесен до края на юни, няма да има социални съкращения

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Снимка: БНТ
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Бюджетът ще бъде внесен до края на юни, няма да има социални съкращения. Това каза в студиото на "Още от деня" заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от "Прогресивна България".

Доц. Иван Ангелов отхвърли критиките на опозицията, че мнозинството не е способно на реформи.

По темата за критиките към съдебната реформа Ангелов заяви, че законовите промени вече са в напреднала фаза. Той коментира и темпа на работа по законодателните промени.

„Измененията и допълненията в закона за съдебната власт вече минаха през комисия. Предстои да бъдат гласувани на второ четене в зала. Изключително експедитивни вътре. Аз не знам как и кой смята, че вървим тромаво. При положение, че за по-малко от два месеца, откакто се конституира този парламент, ние сме свършили спокойно мога да кажа много повече, отколкото за последните пет години беше свършено от редица управляващи мнозинства и предходни парламенти.“

Ангелов очерта като ключови принципи „ясни правила“ и „почтен избор“ на членовете на ВСС. Той обясни как вижда основата на реформата в съдебната система.

„Две неща. Ясни правила и почтен избор на членове на Висшия съдебен съвет, което да доведе до почтен избор на главен прокурор, което пък да доведе след това до проследяване на неговата и контрол, разбира се, върху неговата дейност и всичко това, което той върши.“

По отношение на бюджета той заяви, че документът ще бъде внесен до края на този месец. Той увери, че няма забавяне в бюджетния процес.

„Бюджетът очаквам да бъде внесен до края на месец юни.“

Той увери, че всичко, което е поето като ангажимент към избирателите, ще бъде спазено. Увери, че няма да има рязане на социални плащания.

„Няма да има социални рязания, няма да има намаления по отношение на социалните плащания или пенсиите. Това е нещо което ще запазим, ще работим за оптимизация на разходите. Ще има сериозни административни мерки, където е възможно, където вследствие на анализите, които правим, където стане ясно, че е възможно.“

Все още няма яснота за това дали държавните ще плащат сами осигуровките си –водят разговори, като все още не са готови разчетите.

Няма окончателно решение и за евентуално облагане на втори и трети имот Ангелов заяви, че няма окончателно решение.

„Това също е въпрос, който все още е дискусионен. Все още се обсъжда. Трябва да се види какъв би бил и ефектът и оценката на въздействие на едни подобни мерки.“

Ангелов защити необходимостта от поемане на нов дълг и буфер за икономиката. По думите му е изрично изчислен таванът на дълга и уточни, че това е максимален лимит.

„Тоест, ако се наложи, само в краен случай ще бъдат изтеглени тези пари.“

По темата за санкциите срещу Русия той заяви, че България трябва да защитава икономическия си интерес.

Вижте целия разговор във видеото.

#"Прогресивна България" #Иван Ангелов

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