Тежко остава състоянието на двамата пострадали след сбиване на плаж “Кабакум” край Варна

Тежко остава състоянието на двамата мъже, които вчера пострадаха след сбиване и последваща стрелба на плаж “Кабакум” край Варна.

Състоянието им е стабилизирано, направени са им животоспасяващи операции и са настанени за лечение в реанимацията на болница “Света Анна”.

Вчера в късния следобед е възникнал спор между двамата мъже на 19 и на 24 години в заведение на плаж “Кабакум”. Спречкването е прераснало в бой.

19-годишният младеж е наръгал с нож своя опонент. Наръганият пък е извадил оръжие и е прострелял нападателя си. Разследването по случая продължава.