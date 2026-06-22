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Торс на Херакъл разкри следи от по-древен храм в Хераклея Синтика

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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Чете се за: 01:00 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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При разкопки в античния град Хераклея Синтика археолози откриха торс на Херакъл, който се очертава като една от най-значимите находки за сезона.

Според ръководителя на проучванията проф. д-р Людмил Вагалински артефактът е важно доказателство за съществуването на по-ранен храм под разкривания в момента храм на Херакъл.

Откритите архитектурни елементи и мраморни фрагменти подсказват, че и по-старата сграда е имала култово предназначение, но вероятно е била разрушена при пожар. Предварителните данни сочат, че находката датира от III - II век пр. Хр.

Археолозите продължават да изследват комплекса, за да уточнят неговото развитие и да възстановят цялостния му план. Паралелно с разкопките се извършват дейности по консервация и реставрация на откритите артефакти.

Видео: Archaeologia Bulgaruca/Археология Бургарика

#Хераклея Синтика  #археологически разкопки #археолози

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