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Перспективите пред българската икономика и ролята на новите технологии обсъдиха Румен Радев и Кристалина Георгиева

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Политика
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Радев отбеляза, че приоритет на кабинета е намаляването на административната тежест за бизнеса

Среща Румен Радев Кристалина Георгиева
Снимка: Правителствен прессцентър

Перспективите пред българската икономика, необходимите реформи за повишаване на конкурентоспособността и ролята на новите технологии и изкуствения интелект обсъдиха на среща премиерът Румен Радев и управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева и ръководителя на мисията на Фонда за България Фабиан Борнхорст, съобщиха от правителствената пресслужба.

Правителството работи за качествена промяна в икономическия климат и за привличане на инвестиции с висока добавена стойност, които да подкрепят модернизацията на българската икономика, заяви Радев.

Той подчерта, че България е сред страните в Европейския съюз с най-нисък публичен дълг, но това не бива да успокоява, тъй като през последните години страната ни е сред страни членки на ЕС, които най-много са теглили кредити.

„През последните пет години икономическият растеж се формираше основно от стимулирано вътрешно потребление, докато инвестициите и индустриалното производство изоставаха. Трябва да променим модела на растеж и да върнем инвестициите, производството и износа в центъра на икономическото развитие. Само така можем да постигнем устойчив растеж, по-висока производителност и по-добри доходи за гражданите“, заяви премиерът.

Румен Радев отбеляза също така, че приоритет на новото правителство е намаляването на административната тежест за бизнеса и създаването на среда, която да насърчава инвестициите и да изсветлява процесите в икономиката.

Премиерът открои значението на СИГМА за обществените поръчки и подчерта, че повишената прозрачност при тяхното провеждане е ясен знак към обществото и бизнеса за промяна в начина, по който работят институциите.

Румен Радев отбеляза и стратегическото значение на България като мост между Европа и Азия, с потенциал за развитие на транспортни, енергийни и дигитални коридори. По думите на министър-председателя добрите традиции на българското образование в областта на точните науки следва да бъдат подкрепени с оглед на необходимостта от подготовка на повече инженери, IT специалисти и висококвалифицирани кадри.

#развитие на българската икономика #среща Румен Радев и Кристалина Георгиева #перспективи #новини в Метрото

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