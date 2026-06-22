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Гренландия отбелязва националния си празник в епицентъра на геополитически битки

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Гренландия най-големият остров в света и 57-хилядното му население, отпразнуваха своя национален празник - 21 юни. Гренландия още не се е отърсила от кризата със заплахите на Доналд Тръмп за анексиране. Но въпреки това и тази година - гренландците празнуваха.

Още в 7 сутринта жителите на Нуук идват един по един в кметството - сборното място, от което трябваше да тръгне шествие с развети национални флагове до старото колониално пристанище.

Дъждът промени плановете, но не и празничната атмосфера. Посреща ги самият кмет на Нуук Аваак Олсен, облечена в носията на Източна Гренландия - единствените две селища там попадат под управлението на столицата.

Аваак Олсен, кмет на Нуук: "21 юни е най-дългият ден в годината и иниуитите винаги са празнували този ден. В миналото беше напълно естествено да изберем този ден за национален празник, защото така или иначе го празнувахме."

Сред празнуващите е и една българка - Николина Йотова.

Николина Йотова-Гидионсен: "Това е голям празник, защото това е ден, в който има много, много, много слънце. Днешният ден е изключение, за съжаление."

Николина е омъжена за гренландец и и вече носи фамилията Гидионсен. Чувства се част от местната общност. Но любовта идва много, след като вече е решила постоянно да заживее в Гренландия.

Николина Йотова-Гидионсен: "За първи път дойдох в Гренландия през 2014-та година, бях по проект. първото ми впечатление беше, че е изключително студено. Първата ми командировка беше февруари месец. Освен, че е изключително студено, с което още не мога да свикна, но е и много спокойно, много уютно. Хората са изключително топли."

Националният празник е определен през 1983-та година и винаги е бил денят, в който гренландците искат да подчертаят своята автономност от Дания - сега това желание е още по - силно и заради реториката на американския президент Доналд Тръмп за анексиране на острова.

Аваак Олсен, кмет на Нуук: "Този празник подчертава колко ценим нашите традиции, нашата култура, особенo националният ни флаг, също и историята ни, нацията ни. Този празник показва, че сме си самостоятелен народ."

Най-пленяващият момент от празника - изпълнение на инуитски песни от северна и източна Гренландия.

#21 юни #Гренландия #Национален празник

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