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Лаят на кучето насочил спасителите към тялото на загиналата в Пирин туристка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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Най-вероятната причина за падането е маршрутът, по който в ранните часове на деня се образува лед

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Кучето на жената, която загина при преход в Пирин, е насочило спасителите към тялото й. Туристи чули лая му и се обадили на Планинската спасителна служба в Банско. Тялото бе открито след акция, продължила 2 дни, в която се включиха хеликоптер на Военновъздушните сили и дронове.

Памела Качмарек и приятелят й прочели в интернет за акцията по издирването на жена с куче в Пирин. Двамата също били тръгнали на преход до местността Кончето.

Памела Качмарек: "Когато свършват въжета и се започва изкачването към връх Бански Суходол, точно на това място чухме изведнъж нещо като лаене на куче два пъти, но после тишина. Решихме, че точно трябва да уведомим ПСС, обадихме се и точно в момента, в който се обадихме чухме отново кучешко лаене и вече бяхме сигурни, пратихме на ПСС точно нашата локация откъде се чува лаенето."

Подаденият от туристите сигнал насочил спасителите към изчезналата жена.

Александър Весков, председател на ПСС: "И така се насочихме към издирвателна акция. За съжаление с дрона не можа да се открие нищо, дадоха насока мобилните оператори от телефона."

Най-вероятната причина за падането е избраният маршрут през заснежен район, в който в ранните часове на деня се образува лед.

Стойчо Баненски, кмет на Банско и доброволец към ПСС: "Грешният маршрут е избрала. Има две пътеки - едната подсича ръба и тя се пресича от снежен склон, докато горе по ръба няма сняг и в момента е най-подходящия и безопасен маршрут."

За повече внимание в планината призовава и Памела, помогнала за разплитането на трагичния случай.

Памела Качмарек: "Да се изслушваме, да оглеждаме, просто да сме по-осъзнати, защото едно такова тихо лаене на кученце може много да промени и да помогнем."

А спасителите напомнят, че маршрутите преди излет в планината трябва да се планират много добре.

#лай на куче #инцидент в Пирин #загинала туристка

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