Протест за язовир "Липник": Жители на русенското село Николово искат ремонт на дигата на водоема

Спортни клубове, представители на бизнеса, риболовци и граждани излязоха на протест с настояване за спешен ремонт на дигата на езерото „Липник“ в русенското село Николово.

Преди повече от половин година дигата беше засегната от свлачищни процеси и от тогава язовирът се поддържа с по-ниско водно ниво. Това обаче пречи на тренировките по кану-каяк и академично гребане, ограничени са възможностите за спортен риболов и отдих, а бизнесът трупа загуби. Потърпевшите настояват за график кога точно ще започне ремонта на съоръжението, искат и повече прозрачност около работата на институциите за бъдещето на язовира.