Протест за язовир "Липник": Жители на русенското село Николово искат ремонт на дигата на водоема

Спортни клубове, представители на бизнеса, риболовци и граждани излязоха на протест с настояване за спешен ремонт на дигата на езерото „Липник“ в русенското село Николово.
Преди повече от половин година дигата беше засегната от свлачищни процеси и от тогава язовирът се поддържа с по-ниско водно ниво. Това обаче пречи на тренировките по кану-каяк и академично гребане, ограничени са възможностите за спортен риболов и отдих, а бизнесът трупа загуби. Потърпевшите настояват за график кога точно ще започне ремонта на съоръжението, искат и повече прозрачност около работата на институциите за бъдещето на язовира.
Евгени Недев – директор на спортно училище – Русе: „За мен най-малкият проблем е това къде ние ще тренираме и как гребната общност ще продължи. Еко-катастрофата, която тиктака под водите на езерото е големият проблем. Ако това продължава ще дойде момент, в който рибата ще започне да измира, да изплува и оттам всичко живо ще измре. Ще настъпи страшна смрад. Не ние няма да можем да тренираме, а хората в селото няма да могат да търпят въздуха в селото, който трябва да дишат.“
Ева Пашева – треньор по кану-каяк: „Всичко, което се случва е безотговорно и некомпетентно. Това ще носи много последствия дори и да се напълни, дори и да се дадат възможности, езерото за мен ще бъде затлачено години наред.“