Китайски гражданин е задържан за престъпление против републиката

Китайски гражданин е с мярка "задържане под стража" за престъпление против републиката, съобщиха от прокуратурата.

На 19 юни Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем китайски гражданин за това, че за времето от неустановена дата през месец юли 2025 г. до 18 юни 2026 г. в София е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването ѝ на чужда държава, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини.

Досъдебното производство е образувано на 18 юни 2026 г. по сигнал на ДАНС.

На 21 юни на обвиняемия е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража". Мотивите на съда са, че има достатъчно доказателства за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият, а има и опасност той да се укрие.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава.