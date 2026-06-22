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Атанас Славов, ДБ: Подслушването на магистрати е начин за овладяване на правосъдната система

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Бившият правосъден министър критикува промените в Закона за съдебната власт и настоява за реформа при СРС-тата

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Бившият министър на правосъдието и депутат от парламентарната група на "Демократична България" Атанас Славов заяви в студиото на "Още от деня", че разкритията за подслушване на магистрати поставят сериозни въпроси за състоянието на правосъдната система и ролята на прокуратурата. Той коментира още реформата в съдебната власт, бюджетната политика, отношенията с Русия и предстоящите президентски избори.

Според Славов проблемът не е само в използването на специални разузнавателни средства (СРС), а в липсата на последващи действия по събраната информация:

"Немалко магистрати са били подслушвани през изминалите години. Става дума за десетки, да не кажа стотици магистрати – съдии и прокурори най-вече. Големият въпрос е защо се разрешава подслушването на магистрати, но после делата се смачкват и не стигат до съда. Имаме прихващане на определени магистрати, най-често неудобни магистрати, фабрикуване на някакви уж доказателства, но накрая тези хора не могат да се защитят пред съда, защото делата не се внасят. Стоят на трупчета. На практика говорим за поставяне под контрол на близо 10% от българските магистрати чрез подслушване."

По думите му става въпрос за разрешени по закон СРС, а не за нелегално подслушване:

"Не говорим за нелегалните форми на подслушване и проследяване, а за легално в кавички подслушване – такова, каквото е разрешено по искане на службите. Това е начин за овладяване на правосъдната система."

Славов постави въпроса къде се намират записите и защо по тях не са повдигнати обвинения:

"Ако говорим за легално приложени специални разузнавателни средства, тези записи трябва да са в службите, които са ги приложили. Те трябва да отговорят какво се е случило с тях. Били ли са докладвани на прокурор? Защо прокуратурата не е внесла тези доказателства в съда? Защо не е повдигнала обвинения? Представете си да се нарушава до такава степен личното и професионалното пространство на един човек и после той дори да не може да се защити в съда, защото няма внесен акт."

Той обяви, че ПГ на "Демократична България" ще внесе промени в Закона за специалните разузнавателни средства:

"Ще предложим промени, които да ограничат подобни злоупотреби със СРС. Виждали сме как се издават бланкетни разрешения и как ключови фигури в съдебната система са разрешавали подслушване на магистрати. Това са конкретни проблеми, които трябва да бъдат адресирани със закон."

По отношение на съдебната реформа Славов заяви, че в приетите на второ четене текстове липсват съществени реформаторски идеи:

"Нашата критика е, че в законопроекта не се съдържат реформаторски идеи. На първо място, гласът на съдиите във Висшия съдебен съвет трябва да се чува, а в момента те са малцинство и ще продължат да бъдат малцинство. На второ място, лицата, които се предлагат от парламента, трябва да бъдат обществена, а не политическа квота. Ние предложихме те да са политически неутрални и да преминават през задълбочени проверки за интегритет."

Той припомни предложенията на "Демократична България" представители във ВСС да могат да бъдат номинирани от юридически факултети и адвокатурата:

"Предложихме юридическите факултети на най-добрите университети според националната рейтингова система да могат да излъчват кандидати. Предложихме и адвокатурата да има такава възможност. Нищо от това не беше прието."

Според Славов ключът към ограничаване на политическото влияние в съдебната система е публичността:

"Трябва да е ясно кой стои зад всяка кандидатура. Когато предложа дадено лице, обществото трябва да знае как съм стигнал до това предложение. Да не стои зад него Петьо Еврото, Пепи Еврото или някой друг. Трябва да има професионална общност, която застава зад съответното име. Това е начинът да се пресекат политическите зависимости и скритите влияния."

Славов коментира и темата за увеличаването на държавния дълг, като подчерта необходимостта от ясна бюджетна рамка:

"За да се увеличава дългът, трябва да е ясна макрорамката. Ние настояваме за 3% бюджетен дефицит. За да се постигне това, са необходими реформи, съкращения и поемане на отговорност."

Той защити идеята държавните служители постепенно да започнат сами да плащат осигуровките си:

"Предлагаме плавен преход в рамките на няколко години. Дали сме ясен разчет как това може да стане без шок за системата. Така ще се спестят средства и ще се помогне за стабилизирането на бюджета."

Славов беше категоричен, че България не трябва да настоява за отпадане на европейските санкции срещу руския патриарх Кирил:

"Считаме точно обратното – че това вреди на националните интереси. България трябва да бъде предвидим съюзник в рамките на Европейския съюз. Патриарх Кирил е висш руски духовник, който изпълнява държавни поръчения. Той идеологически подготви войната чрез доктрината за руския свят, която години наред се разпространяваше от Руската православна църква."

Атанас Славов коментира и появилите се спекулации за евентуална президентска кандидатура на Андрей Гюров:

"Много хора в демократичната общност искат да видят господин Гюров като кандидат за президент. Но процесът трябва да бъде обратен – първо той самият трябва да заяви своите намерения. Докато няма такова изявление, всичко останало са спекулации."

Той подчерта, че между "Демократична България", "Продължаваме Промяната" и гражданските организации има договорен механизъм за излъчване на общ кандидат.

Вижте целия разговор във видеото

#Атанас Славов #"Демократична България" #СРС-та #съдебна реформа

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