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Удари и контраудари между Русия и Украйна

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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По света
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удари контраудари русия украйна
Снимка: БТА

Най-малко шестима души са загинали при руски атаки срещу Украйна. От ООН съобщават, че броят на цивилните жертви в страната е най-висок от началото на войната. Украинският президент Володимир Зеленски обеща "да върне войната в Русия". Руските военни съобщиха, че са свалили над 300 украински дрона тази нощ, като много от тях са били насочени към Москва.

Застоят на фронта промени военните тактики на двете страни. Настъпленията и контранастъпленията са заместени от удари и контраудари далеч от бойното поле. През изминалата нощ Русия е изстреляла около 90 дрона срещу Украйна. В Суми са загинали трима души от едно семейство. Сред жертвите има и 13-годишно дете.

Русия е атакувала Одеса с балистична ракета "Искандер". Съобщава се за един загинал.
В Запорожие са загинали двама души.

Татяна, жителка на Запорожие: "Успяхме да потушим пожара. Счупихме прозореца и спасихме Юрий. Но жената не успяхме да спасим."

Броят на цивилните жертви в Украйна се е увеличил значително през изминалите месеци. Данни на ООН показват, че през май при руски удари са загинали 274 души, а ранените са около 1800.

Руското министерство съобщи, че през изминалата нощ са свалени 84 украински дрона, насочени към Москва. Заради атаката четири московски летища временно останаха затворени. В Подмосковието е бил поразен център за космически комуникации. Украйна атакува и завод за полупроводници за ракети във Воронеж.

Киев продължава атаките и срещу Крим, където кризата с горивата става все по-тежка. От вчера право са зареждат на бензиностанциите имат само автомобилите на държавните институции, които осигуряват функционирането и сигурността на полуострова.

Александър, жител на Крим: "Само трябва да чакаме. Нямаме друга възможност. А и общественият транспорт може скоро да спре."

Въведен е също режим на тока и водата. Като мярка за сигурност руските власти забраниха деца да ходят на почивка на Кримския полуостров до 1 септември.

#нови руски атаки #нови руски удари #руски удари #войната в Украйна

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