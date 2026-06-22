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Далас - спортната столица на САЩ

Бюлент Мюмюнов от Бюлент Мюмюнов
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Спорт
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Спортът тук е в центъра на обществения живот

Далас - спортната столица на САЩ
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Най-добрият спортен град на САЩ. Така мнозина определят Далас. Спортът тук е в центъра на обществения живот. От най-скъпия клуб в света – тимът по американски футбол Далас Каубойс до познатия футболен клуб Далас от северната част на града, произвел играчи като Клинт Демпси и Пепи.

Далас може да се похвали с редица успехи, мащабна спортна култура и прекрасна инфраструктура. Най-големият стадион-домакин на Мондиала се намира именно тук. Високотехнологичният AT&T Стейдиъм ще приеме 9 двубоя от световното, както и един от полуфиналите. Архитектурният шедьовър с капацитет от 94 000 седящи места, впечатляващи Led екрани и дизайн, който спира дъха.

Далас има много голямо присъствие в така наречената голяма четворка на американския спорт – баскетбол, бейзбол, американски футбол и хокей на лед, поддържайки някои от най-големите професионални франчайзи на страната. Също така регионът има отбори в общо шест спортни лиги на най-високо ниво.

Повече от репортажа можете да видите във видеото!

#Мондиал 2026 #Далас

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