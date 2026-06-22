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Лионел Меси и неговата страст към футбола

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Спорт
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Аржентинците и всички по света обичат да го гледат, споделя Лионел Скалони по адрес на голямата звезда на аржентинския футбол.

Лионел Меси и неговата страст към футбола
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Лионел Скалони стана поредният, който се изказа ласкаво по адрес на Лионел Меси. Селекционерът на Аржентина смята, че за нападателя футболът е удоволствие, особено когато защитава цветовете на националния тим. Доказателство за това са шестте световни първенства, на които футболистът на Интер Маями вече участва, а неговите действия са само за пример.

За него футболът е най-голямото удоволствие, особено когато защитава фланелката на страната си. Аржентинците и всички по света обичат да го гледат. Всички искаме да го видим на терена. Когато играеш за семейството си и страната си, няма как да не дадеш всичко от себе си, да си щастлив на терена и да играеш футбол, точно както у дома – в Росарио. Ето защо участва на шест световни първенства. Той дава пример с действията си, а това е нещо невероятно за нас“, отбеляза Скалони.

Повече можете да видите във видеото!

#Национален отбор на Аржентина по футбол #Мондиал 2026 #Лионел Скалони #Лионел Меси

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