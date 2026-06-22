Лионел Меси и неговата страст към футбола

Аржентинците и всички по света обичат да го гледат, споделя Лионел Скалони по адрес на голямата звезда на аржентинския футбол.
Лионел Скалони стана поредният, който се изказа ласкаво по адрес на Лионел Меси. Селекционерът на Аржентина смята, че за нападателя футболът е удоволствие, особено когато защитава цветовете на националния тим. Доказателство за това са шестте световни първенства, на които футболистът на Интер Маями вече участва, а неговите действия са само за пример.
„За него футболът е най-голямото удоволствие, особено когато защитава фланелката на страната си. Аржентинците и всички по света обичат да го гледат. Всички искаме да го видим на терена. Когато играеш за семейството си и страната си, няма как да не дадеш всичко от себе си, да си щастлив на терена и да играеш футбол, точно както у дома – в Росарио. Ето защо участва на шест световни първенства. Той дава пример с действията си, а това е нещо невероятно за нас“, отбеляза Скалони.
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