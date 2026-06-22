Прогресивно облагане на жилищата: Повече данъци за повече имоти

Собствениците на повече от едно жилище могат да си поемат глътка въздух за тази година, но вероятно от следващата година ще плащат повече за всеки следващ притежаван имот. Върху това работи управляващото мнозинство, а мотивите - справедливост и край на спекулациите на пазара на имоти. Следващата седмица се очаква да бъде публикуван и проектът на "Бюджет 2026".

Предложеният нов модел на облагане на жилищата според броя, а не според пазарната стойност, например, първоначално не допада на Ивайло Спасов, който има два апартамента и къща.

Ивайло Спасов, собственик: "Никой не иска да плаща по-високи данъци. Но и никой не иска да плаща данъци. Предполагам, че може да има благоприятен икономически ефект - хора като мен да решат какво да правят с второто и третото жилище, а не да ги държат под ключ. Би свалило цените на имотите."

На другия полюс е Димитър Иванов. Той предлага само тези с много жилища да плащат, включително политиците.

Димитър Иванов, собственик: "Има хора, които цял живот са работили и са решили да инвестират по този начин. БНТ: А дали според вас от една такава мярка ще се съберат повече пари в хазната, ако се вдигнат данъците? Не, нищо няма да се събере в повече."

Управляващите не опровергават Димитър, тъй като все още не посочват какъв ще е ефектът от мярката.

Константин Проданов, председател на бюджетната комисия в НС: "Идеята тук е за трети, четвърти, евентуално да имат малко по-висок, в сравнение с предходния, така че да се насърчи преди всичко покупката на имот с цел живеене, а не толкова с цел спекулация, защото знаете - има и такива тенденции."

Константин Проданов, председател на бюджетната комисия в НС: "Не целим да ударим никой, по-скоро целим справедливост, конкретни числа не мога да ви дам. Това ще подпомогне общините." Атанас Пеканов, вицепремиер:Става дума за средносрочна реформа - това не е нещо, което не може да се случи тук за две-три седмици с новия бюджет. В продължителен период трябва да мислим за прогресивно облагане на второто, третото жилище, именно заради прегряването на пазара на имоти."

И макар сделките от началото на годината да намаляват, инвеститорите продължават да строят – разрешителните за нови жилища растат, ипотечните кредити, също. Общо 4 324 193 са жилищата в България.

Има още една пречка пред новата формула - няма единна информационна система. На фона на идеите за пълнене на хазната, икономисти припомнят, че трябва да се мисли как се харчи.

Доц. Ралица Симеонова-Ганева, икономист: "Независимо дали ние ще изберем един или друг данък, един или друг подход да съберем повече приходи, ние трябва да обърнем внимание как харчим публичните средства. Какво постигаме с парите, които харчим и дали следваме стандарти, принципи и правила."

Експерти предлагат и промяна на данъчните оценки или на ставката на данъка.