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Жертви на горещото време във Франция

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Две деца на възраст 2 и 4 години са открити мъртви в семейната кола на паркинг в Южна Франция

опасно горещо вижте започва захлаждане

Две деца на възраст 2 и 4 години са открити мъртви в семейния автомобил на паркинг в жилищен квартал в Карпентра, Южна Франция.

Причините за смъртта все още се установяват, но основната версия е горещината, която обхвана страната. В 49 департамента е обявен горещ код за опасно горещо време.

Жегата взе жертви и в Жиронд, Югоизточна Франция. Трима души бяха открити вчера в домовете си.

От Гражданска защита съобщиха, че през почивните дни най-малко 13 души са се удавили.

#опасни жеги #жертви #Франция

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