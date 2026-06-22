Жертви на горещото време във Франция

Две деца на възраст 2 и 4 години са открити мъртви в семейния автомобил на паркинг в жилищен квартал в Карпентра, Южна Франция.

Причините за смъртта все още се установяват, но основната версия е горещината, която обхвана страната. В 49 департамента е обявен горещ код за опасно горещо време.

Жегата взе жертви и в Жиронд, Югоизточна Франция. Трима души бяха открити вчера в домовете си.

От Гражданска защита съобщиха, че през почивните дни най-малко 13 души са се удавили.