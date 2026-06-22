Белгия издаде заповед за арест на бивш еврокомисар

Белгия издаде заповед за арест на бившия еврокомисар по миграция, вътрешни работи и гражданство Димитрис Аврамопулос за предполагаема връзка с т. нар. "Катаргейт".

Скандалът избухна през 2022г., когато белгийските власти задържаха бившия зам.-председател на ЕП Ева Кайли и още няколко души за лобиране в полза на Катар и Мароко. Връзката на Аврамопулос със скандала е заради сътрудничеството му с организацията срещу корупцията Fight Impunity.

Бившият еврокомисар твърди, че от организацията е получил около 75 хиляди евро, които е декларирал.

Засега Аврамопулос не е задържан, защото е действащ депутат в гръцкия парламент и има имунитет, който го защитава от арест.