Тодор Михалев се класира за финала на Световната купа по модерен петобой

Водещият български състезател по модерен петобой Тодор Михалев се класира за финала на Световната купа, който ще се проведе на 27 и 28 юни 2026 г. в Будапеща, Унгария, съобщиха от Българска федерация по модерен петобой във Фейсбук.

Постижението е историческо, тъй като за Михалев това ще бъде 5-то юбилейно участие на този престижен форум и затвърждава мястото на състезателя в световния елит на модерния петобой.

Финалите на Световната купа започват в петък, 26 юни, и ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3.