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Тодор Михалев се класира за финала на Световната купа по модерен петобой

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Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
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Финалите на Световната купа започват в петък, 26 юни, и ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3.

Тодор Михалев
Снимка: БГНЕС

Водещият български състезател по модерен петобой Тодор Михалев се класира за финала на Световната купа, който ще се проведе на 27 и 28 юни 2026 г. в Будапеща, Унгария, съобщиха от Българска федерация по модерен петобой във Фейсбук.

Постижението е историческо, тъй като за Михалев това ще бъде 5-то юбилейно участие на този престижен форум и затвърждава мястото на състезателя в световния елит на модерния петобой.

Финалите на Световната купа започват в петък, 26 юни, и ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3.

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# Тодор Михалев

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