Енчо Керязов награди европейската вицешампионка по карате Теодора Цанева

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов отличи с почетен плакет състезателката по карате Теодора Цанева. Българската националка завоюва сребърен медал в категория до 50 кг кумите на европейското първенство във Франкфурт, Германия.

Министър Керязов поздрави Теодора Цанева за нейното силно представяне, висок професионализъм и приноса ѝ за утвърждаването на авторитета на българското карате на международната сцена.

„Този успех е резултат от упорит труд, постоянство и безспорен талант. Постижението ти носи гордост за българския спорт и е пример за младите хора, които мечтаят за успехи в спорта“, каза министър Керязов.

Теодора Цанева благодари за признанието и заяви, че отличието е ценна оценка за положения труд и допълнителна мотивация за бъдещи успехи на международната сцена.

Министър Керязов пожела на Теодора Цанева да продължава да постига високи резултати и да бъде удовлетворена от това, което прави, защото зад всеки един медал стоят изключително много тренировки, усилия и труд.