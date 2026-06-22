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БОК отбелязва Олимпийския ден с инициативи в София и Троян

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Спорт
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Клубове от цяла България ще отбележат празника.

олимпийският огън пристигна париж навръх денят бастилията
Снимка: БТА

Българският олимпийски комитет (БОК) ще отбележи с редица инициативи Олимпийския ден – 23-и юни. Кулминацията на честванията ще е в София и Троян, но празникът по традиция ще бъде отбелязан от клубове по цялата страна.

В София, сутринта ще се проведе Олимпийско факелно бягане, което ще започне в 9.00 часа от Национална спортна академия „Васил Левски“, като старт на щафетата ще даде проф. Красимир Петков, ректор на НСА и заместник-председател на БОК. Факлоносците ще преминат през парка на бул. „Драган Цанков“, Факултета по обществено здраве, здравни грижи и туризъм на НСА на ул. „Гургулят“, Министерството на младежта и спорта, като крайната цел е Националният стадион „Васил Левски“, където в 10.30 часа факелът ще бъде посрещнат от председателя на БОК Весела Лечева и шествие от спортисти, треньори, ръководители и деятели в спорта.

По-късно през деня Весела Лечева ще е в Троян, където в празника ще участва бронзовата медалистка от Милано – Кортина Лора Христова заедно с цялата спортна общественост. Спортната програма е изпъстрена с турнири и състезания – по баскетбол, футбол, тенис, стрелба с лък, маунтин байк, кану-каяк, демонстрации по бойни изкуства и много други. Състезание ще имат и двата клуба по биатлон, които в последните години се превърнаха в люлка за шампиони. Официалната церемония, отбелязваща Международния олимпийски ден, започва в 19,30 часа на площада.

Светът ще отбележи Международния олимпийския ден под мотото Let’s Move (Нека се движим) - глобална инициатива на Международния олимпийски комитет, която насърчава хората да се включат във физически активности. Тази година Let’s Move носи и ново послание: „Можеш да го направиш“. Целта е да се даде кураж на младите хора да направят първата си крачка, като им се напомни, че чувството за несъвършенство или несигурност е нормално и не бива да ги възпира да направят тази първа стъпка.

#Български олимпийски комитет (БОК) #Международен олимпийски ден

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