Тръмп пожела "всичко добро" на Стармър: Ще подаде ли оставка британският премиер?

Неизвестни пред политическото бъдеще на британския министър-председател Киър Стармър на фона на все по-силен натиск върху него да обяви оставката си.

Последният удар нанесе президентът на САЩ Доналд Тръмп, който написа в социалната си мрежа, че Стармър ще се оттегли от поста си. По думите му Стармър се е провалил сериозно по два много важни въпроса - имиграцията и енергетиката. Тръмп уточнява, че провалът на Стармър е, че не е отворил Северно море за повече добив на петрол и му пожелава всичко добро.

По-рано британският вестник "Обзъврър" съобщи, че очаква Стармър да подаде оставка утре. Натискът върху Стармър се засили рязко в петък, след като неговият политически съперник Анди Бърнам спечели място в британския парламент, което му позволява официално да оспори лидерството в Лейбъристката партия.

Самият Стармър призова партията да избегне вътрешни конфликти.

Според правителствен източник премиерът възнамерява да остане на поста си и продължава да е съсредоточен върху управлението на страната.