Без вода са два туристически района на Халкидики, където почиват много българи

При температури от 35 градуса два туристически района на Халкидики са без вода. Там почиват много българи. От общината съобщават, че причината е в кражба на кабели от помпената станция. В Неа Силата и Созополи от тази сутрин е спряно водоснабдяването, а е пълно с туристи.

Аварийните екипи работят на място за възстановяване на помпената станция. Голяма е щетата върху съоръженията на водоснабдителната мрежа, но се предполага, че най-късно до утре сутрин подаването на вода ще бъде възстановено.

Туристите казаха, че се справят с набавянето на питейна вода, като си купуват минерална вода за пиене. Без вода обаче спряха работа кафенета и таверни. Полицията разследва посегателството срещу водоснабдителната мрежа. Властите информираха туристите за причината за проблема.