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Без вода са два туристически района на Халкидики, където почиват много българи

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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без вода два туристически района халкидики където почиват българи
Снимка: илюстративна

При температури от 35 градуса два туристически района на Халкидики са без вода. Там почиват много българи. От общината съобщават, че причината е в кражба на кабели от помпената станция. В Неа Силата и Созополи от тази сутрин е спряно водоснабдяването, а е пълно с туристи.

Аварийните екипи работят на място за възстановяване на помпената станция. Голяма е щетата върху съоръженията на водоснабдителната мрежа, но се предполага, че най-късно до утре сутрин подаването на вода ще бъде възстановено.

Туристите казаха, че се справят с набавянето на питейна вода, като си купуват минерална вода за пиене. Без вода обаче спряха работа кафенета и таверни. Полицията разследва посегателството срещу водоснабдителната мрежа. Властите информираха туристите за причината за проблема.

#ВиК авария #халкидики #без вода

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