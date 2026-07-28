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Властите в Халкидики следят с дронове за реда на плажовете

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Чете се за: 01:42 мин.
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властите халкидики следят дронове реда плажовете
Снимка: БГНЕС/Архив
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Властите на Халкидики благодарят на туристите за жалбите за нарушения и реагират с глоби срещу заведения и хотели.

Туристите забелязват голяма промяна в организацията на плажа на Халкидики тази година. Чадърите и шезлонгите са поставени съгласно наредбата, осигурен е свободен достъп до брега на морето за всички. Свободните плажни ивици се използват от хиляди туристи, които не желаят за плащат за сянката. Това подчертават в анкети пред медиите почиващите на Халкидики.

Властите следят с дронове дали собствениците на крайбрежни заведения са спазили договора за броя чадъри. От общината съобщават, че от началото на туристическия сезон на специална платформа за оплаквания са подадени 3500 жалби от туристи и властите са реагирали незабавно. В резултат се вижда добра организация за почивката на всички на плажа.

Само на Халкидики за нарушения са глобени над 150 заведения и проверките са денонощни. От друга страна собствениците на кафенета при този контрол не могат да не спазват мерките. Въпреки пълната забрана за свободно къмпингуване в понеделник бяха глобени с по 300 евро 13 чужденци, поставили палатки и каравани в горските райони на полуострова.

Местната власт на Халкидики благодари на всички туристи за проявената бдителност. До края на седмицата обаче прогнозите отново са за много високи температури до 40 градуса и вятър, което увеличава риска за пожари.

#халкидики #плажове #дронове

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