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Горещини до 38° и силни ветрове се очакват в Гърция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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горещини 38deg силни ветрове очакват гърция
Снимка: БГНЕС/Архив
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В части от континентална Гърция се очакват високи летни температури до 38°, докато силни северни ветрове ще духат в Егейско море, а краткотрайни валежи може да засегнат някои райони.

Според Националната метеорологична служба в района на Атина максималната температура ще достигне 37°, като бризът, който ще духа през по-голямата част от деня, ще се усили вечерта. В Солун максималната температура ще бъде 34°.

Като цяло най-високите температури ще бъдат измерени в континенталната част на страната, докато на островите се очаква да бъде с до три градуса по-хладно. От ранния следобед ще се увеличи облачността над планинските райони на континента, като има вероятност за слаби валежи. В Егейско море вятърът ще достигне до 7-а степен по 12-степенната скала на Бофорт вечерта.

Подобни условия се очакват и утре, като ветровете в Егейско море ще бъдат малко по-силни, а максималните температури в Западна Гърция ще достигнат 39°. В източните части на страната обаче горещините ще бъдат по-слаби. Подобни метеорологични условия се очаква да се запазят до 31 юли.

#опасни жеги #Гърция #силни ветрове #опасни горещини #Егейско море

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