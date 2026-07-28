Горещини до 38° и силни ветрове се очакват в Гърция

В части от континентална Гърция се очакват високи летни температури до 38°, докато силни северни ветрове ще духат в Егейско море, а краткотрайни валежи може да засегнат някои райони.

Според Националната метеорологична служба в района на Атина максималната температура ще достигне 37°, като бризът, който ще духа през по-голямата част от деня, ще се усили вечерта. В Солун максималната температура ще бъде 34°.

Като цяло най-високите температури ще бъдат измерени в континенталната част на страната, докато на островите се очаква да бъде с до три градуса по-хладно. От ранния следобед ще се увеличи облачността над планинските райони на континента, като има вероятност за слаби валежи. В Егейско море вятърът ще достигне до 7-а степен по 12-степенната скала на Бофорт вечерта.

Подобни условия се очакват и утре, като ветровете в Егейско море ще бъдат малко по-силни, а максималните температури в Западна Гърция ще достигнат 39°. В източните части на страната обаче горещините ще бъдат по-слаби. Подобни метеорологични условия се очаква да се запазят до 31 юли.